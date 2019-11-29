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Общество

Скидки от 20 до 90% ждут в «чёрную пятницу» псковичей в ТРК «Акваполис»

«Чёрная пятница» началась в ТРК «Акваполис» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса, скидочные акции в «Акваполисе» продолжаться все выходные – 30 ноября и 1 декабря.

Скидки 20% на свои товары предлагают магазины «H&M», «Манго»,"Podium», «PANDORA», до 30% - «WoolHouse», до 35% - «BUBBLE GUM», до 45% - «Mark Formelle».

До половины стоимости скинули магазины «O’stin», «Fun Day», «Elis», «Bershka», «Serginnetti», «Клиннели», «sweet RIKIS shop», «Рив Гош», «Белвест». Скидка 55% на кровати с любым матрасом действует в магазине «Дом и Сон», до 60%  — в салоне «Московского Ювелирного Завода».

До 70% от стоимости «отрезали» магазины «Стиль», «Планета Детства»,  «Betty Barclay»,  «VERO MODA»,  «RABE», «Kari» (на товар с лейблом «Суперцена»), до 80% - «АДАМАС» и салон «Ростелеком Самым щедрым оказался магазин «Gloria Jeans», где можно приобрести товар всего за 10% от его обычной стоимости.

В  салоне «585*Золотой»/ «Золотой» обещают скидки до  70% на аксессуары,  гарантированные подарки и кэшбэк 100%, в магазине «Беллона» - скидка до 70% на матрасы и 25% на кровати и мягкую мебель. В магазине «Твое» действует акция «1+1=3», а в аквапарке «Акваполис» цена билетов на декабрь снижена до 555 рублей.

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