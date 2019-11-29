В добрые руки: Обаятельные собаки-собеседники из порховского приюта

16:15, 29 ноября 2019, ПАИ

Сотни брошенных животных ждут настоящих хозяев в приютах Псковской области. Они не виноваты, что остались на улице, да и никого не винят. Они всем сердцем верят, что когда-нибудь придет тот самый человек, который скажет: «Всё, твои беды закончились, пойдём домой». Каждый из них с надеждой заглядывает в глаза приходящих в приют людей, словно спрашивая: «А вы не меня ищете?». Сегодня в рамках рубрики «В добрые руки» посмотрим в глаза собак из порховского зооприюта «Добрый».

Ждёт хозяев скромный и спокойный Бонус. Он ведет себя очень достойно, без суетливости, но скучает по ласке, не отпускает людей от себя, любит обниматься и играть. Среднего роста, телосложение очень компактное и крепкое, на груди - белый воротничок, который Бонус с достоинством показывает, высоко и величественно поднимая голову. Пёс позитивный, обаятельный, очень адекватный, от него не хочется уходить, а хочется остаться и поговорить, потому что видно: Боня умеет слушать! Красивый и молодой собакен готов стать хорошим собеседником в обмен на человескую ласку и крышу над головой.

Засиделся в приюте Дозор, который почему-то пока никому не приглянулся. Его мама давно нашла себе новый дом, а парень все ждет и ждет. Красивый молодой пёсик когда-то был щенком взят из приюта «Добрый» и вернулся назад уже взрослым, сейчас ему полтора-два года. Его хозяин умер, а наследникам собака, как обычно, стала не нужна. Он бегал по улицам, сотрудники приюта долго искали его и, наконец, нашли. Несмотря на суровый вид, Дозор - очень ласковый, красивый, воспитанный и умный мальчик, любит людей. Подойдет на цепь или в вольер, будет отличным охранником в вашем доме и другом.

Будет серьезным другом, охранником и собеседником Зефирка - собака, которая заставляет себя уважать, очень умна и понятлива. Мгновенно понимает намерения человека, быстро отличает своих от чужих. Кажется, что вот-вот что-то скажет, настолько полноценно с ней общаешься. Зефирке 2 года, она стерилизована. Крупная, крепкая. Голос низкий, звучный, будто лает огромный пёс. Одним словом - правильная собака. А какая красавица - её зовут приютским далматинцем. Знает команды «сидеть» и «дай лапу», быстро учится.

Недавно в «Добрый» с домашней передержки переехала Сьюзи. Она находится в большом стрессе, сильно похудела - такой великолепной собаке совсем не место на цепи, в приюте. Ей чуть меньше 2-х лет. Сьюзи молодая, красивая, жизнерадостная и безумно ласковая собака. Она в меру активная, отлично ведёт себя с другими животными. Стерилизована, прекрасно ездит в машине и уже освоила поводок. В доме терпит до выгула, замечательно выполняет команды по послушанию.

До сих пор так и не нашли своих хозяев две красавицы, которых мае нашли на трассе. Третья сестричка Соня обрела свой дом и попала в хорошую семью, очаровательные Лаки и Блэки пока что живут в приюте. Они стерилизованы, очень умны и обаятельны. Лаки имеет сногсшибательный необычный окрас и будет настоящим украшением для любой семьи. Она очень ласковая. Эта девчонка с сердечком на лбу просто обязана быть любимой и счастливой. Блэки обожает всегда быть в центре внимания, целоваться и обниматься, она очень дружелюбна и общительна, легко обучаема командам.

Однажды в приют приполз несчастный пёс, которого назвали Хатико. Что на самом деле с ним случилось - никто не знает. У него обнаружилась давняя травма, пёс хромает на задние лапки - были перебиты связки и очень неудачно срослись. Возможно, его сбила машина. Хатико в районе 2-3 лет, после адаптации в приюте он стал очень активным и шустрым. Общительный и контактный, обожает, когда ему чешут пузико. Волонтеры понимают, что даже полностью здоровую собаку тяжело пристроить, а когда речь заходит об инвалидах... Но есть все-таки надежда, что найдется человек с добрым сердцем, которой заметит прекрасного Хатико и подарит ему шанс на счастливую жизнь.

Всё еще живет в приюте один из новорожденных слепых щенков, которых подкинули два года назад к частному дому. Двух братьев зоозащитники пристроили, а один остался. Какое-то время пёс бегал по улице, его подкармливали, даже дали милую и смешную кличку Барсик. Но он так и не обрел свою семью и попал в приют. Это очень статный и красивый пёс, в «Добром» его зовут Барсом. Он может постоять за себя, иногда вступает в стычки с другими собаками.

Срочно нужен дом Белому Малышу - его очень обижают другие собаки и постоянно грызут, стоит ему только выйти из вольера. Малышу около 1,5 лет, он очень добрый, чуткий и все понимающий мальчишка. Своей милотой и обаянием он очарует любого. Обожает быть в компании и с большой радостью играет с остальными собаками, если они его не прогоняют. Неприхотлив в еде. Его братики уже нашли дом, и только малыш засиделся. Ему очень грустно и одиноко в приюте. Кто готов подарить ему дом и преумножить своё счастье?

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Приют «Добрый» находится в Порхове (Псковская области). Доставка кошек и собак возможна по всему Северо-Западу. Подопечные приюта отдаются по договору после собеседования, зоозащитники будут ненавязчиво отслеживать судьбу животного. Телефоны для связи: 8-911-369-18-92 (Александр), 8-911-351-58-36 (Елена), 8-911-885-39-99 (Наталья).