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Общество

Карта размещения камер фиксации нарушений ПДД на федеральных трассах доступна жителям Псковской области

Карта размещения камер фиксации нарушений ПДД на федеральных трассах доступна жителям Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Карта даёт возможность пользователям федеральных автомобильных дорог в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях узнать о местах расположения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ.

Все камеры, расположенные на подведомственных Управлению дорогах, отмечены на «Яндекс.Картах» и находятся в открытом доступе по ссылке, размещенной на официальном сайте учреждения, в разделе «Новости».

На карте представлены только стационарные комплексы фиксации нарушений.

В 2019-2020 годах ФКУ Упрдор «Северо- Запад» планирует установить две камеры в Псковской области и 41 камеру в Ленинградской. В планах на 2021 год – монтаж трёх камер на псковских трассах и 42-х на дорогах Ленинградской области.

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