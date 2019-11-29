Карта размещения камер фиксации нарушений ПДД на федеральных трассах доступна жителям Псковской области

13:54, 29 ноября 2019, ПАИ

Карта размещения камер фиксации нарушений ПДД на федеральных трассах доступна жителям Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Карта даёт возможность пользователям федеральных автомобильных дорог в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях узнать о местах расположения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ.

Все камеры, расположенные на подведомственных Управлению дорогах, отмечены на «Яндекс.Картах» и находятся в открытом доступе по ссылке, размещенной на официальном сайте учреждения, в разделе «Новости».

На карте представлены только стационарные комплексы фиксации нарушений.

В 2019-2020 годах ФКУ Упрдор «Северо- Запад» планирует установить две камеры в Псковской области и 41 камеру в Ленинградской. В планах на 2021 год – монтаж трёх камер на псковских трассах и 42-х на дорогах Ленинградской области.