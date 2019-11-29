Житель Дновского района избил пенсионерку тростью и получил 240 часов обязательных работ

14:32, 29 ноября 2019, ПАИ

Житель Дновского района избил пожилую женщину тростью и получил 240 часов обязательных работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

26 мая нетрезвый мужчина поссорился с 80-летней женщиной и, выхватив у нее трость, дважды ударил ею пенсионерку по голове.

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Дновского района мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Приговор вступил в законную силу.