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Происшествия

4 года тюрьмы получил порезавший мужчину ревнивец из Дновского района

К 4 годам 2 месяцам тюрьмы приговорил суд жителя Дновского района, который порезал своего знакомого.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, преступление мужчина совершил 1 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его знакомым возник конфликт на почве ревности, в ходе которого осуждённый ударил своего оппонента ножом в живот и шею.

Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ   (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Приговор суда в законную силу не вступил.

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