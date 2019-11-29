4 года тюрьмы получил порезавший мужчину ревнивец из Дновского района

14:13, 29 ноября 2019, ПАИ

К 4 годам 2 месяцам тюрьмы приговорил суд жителя Дновского района, который порезал своего знакомого.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, преступление мужчина совершил 1 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его знакомым возник конфликт на почве ревности, в ходе которого осуждённый ударил своего оппонента ножом в живот и шею.

Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Приговор суда в законную силу не вступил.