Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках

14:52, 29 ноября 2019, ПАИ

29 ноября первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова проводит в Великих Луках совещание по вопросу реализации в регионе национальных проектов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие проходит на базе нового корпуса школы № 6.

Перед началом совещания участники встречи отправились на экскурсию по школе, которую провела директор учреждения Наталья Любавина. Гости посетили учебные кабинеты, в которых установлена новейшая образовательная техника. Директор показала классы черчения и рисования, кройки и шитья, православной культуры. После участники совещания ознакомились с мастерскими.

Новый корпус школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках был построен в 2018 году в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Ход работ лично контролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Здание на 825 учащихся возвели на месте снесенного аварийного корпуса. В новом трехэтажном корпусе разместились учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и мастерские со станками ЧПУ.