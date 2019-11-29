65-летний великолучанин остался без денег после игры на интернет-бирже

16:06, 29 ноября 2019, ПАИ

65-летний великолучанин остался без денег после игры на интернет-бирже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После регистрации на соответствующем сайте мужчине стали поступать звонки от неизвестных, которые предлагали услуги по игре на бирже. В общей сложности великолучанин перевёл мошенникам 91 тысячу рублей.

Когда пенсионер попытался вывести вложенные средства на свою банковскую карту, ему это не удалось. На контакт с ним выходить перестали. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Проводится проверка.