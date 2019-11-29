0
13:46
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
13:14
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
12:28
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
11:26
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
10:37
СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области
10:02
Подвозивший детей в школу автобус опрокинулся в Псковской области
17:26
Депортация на тот свет: История любви пары из Ирана закончилась на госгранице в Псковской области
Еще новости
Происшествия

65-летний великолучанин остался без денег после игры на интернет-бирже

65-летний великолучанин остался без денег после игры на интернет-бирже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После регистрации на соответствующем сайте мужчине стали поступать звонки от неизвестных, которые предлагали услуги по игре на бирже. В общей сложности великолучанин перевёл мошенникам 91 тысячу рублей.

Когда пенсионер попытался вывести вложенные средства на свою банковскую карту, ему это не удалось. На контакт с ним выходить перестали. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
29 ноября 2019
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
29 ноября 2019
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области
29 ноября 2019
СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области
Подвозивший детей в школу автобус опрокинулся в Псковской области
29 ноября 2019
Подвозивший детей в школу автобус опрокинулся в Псковской области
Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
28 ноября 2019
Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
Приостановлено членство экс-главы Печорского района в партии «Единая Россия»
28 ноября 2019
Приостановлено членство экс-главы Печорского района в партии «Единая Россия»

Идет загрузка...