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Общество

Более 500 нарушений правил рыболовства выявили Россия и Эстония на Псковском, Чудском и Тёплом озёрах

441 нарушение правил рыболовства выявила российская сторона на Псковском, Чудском и Тёплом озёрах за 10 месяцев текущего года. 100 нарушений зафиксировала эстонская сторона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, такие данные прозвучали на 45-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в Санкт-Петербурге.

Российская сторона провела 538 контрольно-надзорных мероприятий, проверила 267 осмотров рыбодобывающих судов. Эстонские специалисты организовали 573 контрольно-надзорных мероприятия на водоемах и 787 проверок разгрузки рыболовных судов в портах. Россия возбудила 15 уголовных дел, Эстония – 8. Нанесённый рыбным запасам ущерб эстонская сторона оценила в 114 тыс. 743 евро.

В рамках мероприятий по очистке водоемов из Псковского озера и устья реки Великой были изъяты 102 кубометра затопленных сетей. В июне в ходе мероприятий по очистке Чудского озера от бесхозных сетей с привлечением рыбаков-любителей и профессиональных рыбаков из водоема извлекли 663 единицы брошенных ставных сетей общим весом 6,7 тонны.

Со стороны Эстонии были 106 случаев обнаружения бесхозных орудий лова, всего выявлены 332 орудия, в основном - сети.

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