В судах Петербурга прервана работа из-за сообщений о минировании

16:59, 29 ноября 2019, ПАИ

29 ноября в судах Санкт-Петербурга была прервана работа из-за сообщений о минировании, сообщает телеграм-канал Объединённой пресс-службы судов города.

На наличие взрывчатки проверяли Приморский, Выборгский, Невский, Петродворцовый Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский суды. Люди из зданий были эвакуированы, специалисты провели осмотр. Анонимные сообщения о минировании в большинстве случаев оказались ложными, в некоторых зданиях проверка еще не завершена, в том числе в Пушкинском суде. Часть судов уже вернулась к работе.

По данным местных СМИ, на электронную почту судов пришли письма с сообщениями о, якобы, заложенной в зданиях суда взрывчатке. Аналогичные угрозы поступили в отношении других административных зданий.