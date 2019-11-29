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В судах Петербурга прервана работа из-за сообщений о минировании

29 ноября в судах Санкт-Петербурга была прервана работа из-за сообщений о минировании, сообщает телеграм-канал Объединённой пресс-службы судов города.

На наличие взрывчатки проверяли Приморский, Выборгский, Невский, Петродворцовый Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский суды. Люди из зданий были эвакуированы, специалисты провели осмотр. Анонимные сообщения о минировании в большинстве случаев оказались ложными, в некоторых зданиях проверка еще не завершена, в том числе в Пушкинском суде. Часть судов уже вернулась к работе.

По данным местных СМИ, на электронную почту судов пришли письма с сообщениями о, якобы, заложенной в зданиях суда взрывчатке. Аналогичные угрозы поступили в отношении других административных зданий.

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