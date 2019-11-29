47-летнюю псковичку ищут родственники

17:05, 29 ноября 2019, ПАИ

47-летнюю псковичку Светлану Алексееву разыскивают родственники, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры телепроекта «Жди меня» в Псковской области.

Отмечается, что женщина после смены квартиры переехала из Пскова в Остров. Ее мать — Лидия Акимовна Славуцкая (годы жизни — 1952-1997), отец — Владимир Славуцкий (умер в 2001 году).

Более подробной информации о разыскиваемой не представлено. Все, кто располагает информацией о местонахождении Светланы Алексеевой, могут написать на адрес электронной почты pskovnews@mail.ru или позвонить в редакцию Псковского агентства информации (8112) 722900.