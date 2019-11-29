0
17:05
47-летнюю псковичку ищут родственники
16:58
Ушли и не вернулись: Кого разыскивают полицейские в Псковской области
16:32
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
15:57
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
15:28
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
14:52
Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках
13:47
Мужчина на кухне — 3.0. №24. Каша с тыквой от Игоря Цветкова
Еще новости
Общество

47-летнюю псковичку ищут родственники

47-летнюю псковичку Светлану Алексееву разыскивают родственники, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры телепроекта «Жди меня» в Псковской области.

Отмечается, что женщина после смены квартиры переехала из Пскова в Остров. Ее мать — Лидия Акимовна Славуцкая (годы жизни — 1952-1997), отец — Владимир Славуцкий (умер в 2001 году).

Более подробной информации о разыскиваемой не представлено. Все, кто располагает информацией о местонахождении Светланы Алексеевой, могут написать на адрес электронной почты pskovnews@mail.ru или позвонить в редакцию Псковского агентства информации (8112) 722900.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

47-летнюю псковичку ищут родственники
29 ноября 2019
47-летнюю псковичку ищут родственники
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
29 ноября 2019
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
29 ноября 2019
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
29 ноября 2019
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках
29 ноября 2019
Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках
Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание»
29 ноября 2019
Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание»
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
29 ноября 2019
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
29 ноября 2019
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»

Идет загрузка...