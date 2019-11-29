Земельные участки в районе Учхоза выделят псковским многодетным семьям

17:57, 29 ноября 2019, ПАИ

Многодетным семьям Пскова будут выделены земельные участки в районе Учхоза. В настоящее время специалисты администрации города рассчитывают стоимость проектно-сметной документации на строительство дорог в этом районе. Об этом шла речь на встрече главы Пскова Елены Полонской с сотрудниками Управления по градостроительной деятельности администрации города и его руководителем Андреем Изюмовым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участники встречи также обсудили планы по благоустройству пустыря на участке улицы Кузбасской дивизии между улицами Народной и Юбилейной.

Кроме того, глава Пскова поздравила сотрудников Управления по градостроительной деятельности с 75-летием создания структуры. Она вручила им Почетные грамоты главы города и приветственные адреса.

Елена Полонская подчеркнула, что перед Управлением стоят задачи по сохранению самобытности Пскова, его исторического центра, и по созданию современного, комфортабельного города. «Хотелось бы пожелать, чтобы Псков развивался, но при этом не потерял свою уникальность. Огромное спасибо за вашу работу!» - сказала она.

Андрей Изюмов заверил, что Управление сделает всё возможное, чтобы «Псков выглядел достойно».