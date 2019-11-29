Процветания и успешных постановок пожелал губернатор Великолукскому театру

18:43, 29 ноября 2019, ПАИ

29 ноября в Великих Луках отмечают юбилей городского театра — ему исполнилось 100 лет. Поздравить сотрудников учреждения культуры прибыла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что юбилей пришелся на Год театра в России. «Такой красивый юбилей не часто случается, и для театральной жизни нашего региона это особенно приятно», - сказала Вера Емельянова.

Вице-губернатор подчеркнула, что «учреждения культуры в регионе за последние годы получили дополнительные возможности развития».

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова она поздравила собравшихся, отметив, что театр ведет активную гастрольную жизнь, реализует творческие проекты, которые свидетельствуют о высоком уровне творческого коллектива, получает заслуженные награды.

«Достижения новых высот, процветания, успешных постановок и восторженных отзывов зрителей», - именно такие пожелания прозвучали от имени главы региона.