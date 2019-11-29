Поддержку Федерального агентства по делам молодежи получили 17 псковских проектов
17 проектов Псковской области получат грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. В регион поступят 9 млн рублей, их получателями станут некоммерческие организации, учреждения образования, молодежные лидеры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В центре внимания предложенных проектов темы сохранения историко-культурного наследия, развития добровольчества, поддержка социально незащищенных слоев населения.
Великолукская государственная сельхозакадемия получит грант в категории «Добровольчество», был заявлен проект «Мобильное волонтерское объединение «Агроэкспресс», ПсковГУ отмечен сразу с двумя проектами - «Школа студенческого актива «Мы за здоровье» и «Образовательный интенсив «Психолог-и-я».
Всего на конкурс было подано более 24 тысяч заявок в 2019 году. Общая сумма грантовой поддержки составила 2,7 млрд рублей.