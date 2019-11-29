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Культура

Зрители признались в любви Великолукскому театру

В Великих Луках 29 ноября прошли торжества по случаю 100-летия театра. Поздравить коллектив прибыли представители органов исполнительной и законодательной власти, коллеги по театральному цеху, зрители, которые на протяжении многих лет внимательно следят за афишами великолучан, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В числе гостей был депутат Государственной Думы, уроженец города Александр Козловский.

«Из ничего на сцене возникают удивительные спектакли, проходит жизнь целого поколения, и творцы этого чуда сегодня здесь. Вы же знаете, что люди уходят от вас, наполненные вашим талантом, счастливые, и несут это дальше, чтобы делиться этим даром и теплом со своими близкими. Вы вдохновляете жителей Великих Лук, вас обожают жители Псковской области. Вы гастролируете по всей стране», - обратился к труппе Александр Козловский и пожелал театру процветания.

«Мы гордимся нашим любимым театром, его историей, его достижениями», - заявила со сцена руководитель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, которая еще несколько лет назад возглавляла Великолукский театр.

Она отметила, что у «театра яркая и интересная афиша, театр выпускает премьерные спектакли, активно гастролирует, реализует образовательные программы, активно участвует в фестивалях международного и всероссийского уровня».

«Сегодня у театра есть очень важное направление — преемственность поколений. Приятно видеть, что на театральные подмостки выходят признанные и начинающие артисты», - сказала Жанна Малышева.

Она добавила, что свой репертуар театр базирует на произведениях русской и иностранной классики.

«У театра есть самое главное — свой зритель. И в момент взлета и каких-то неудач в зале всегда находятся те, кто готов поддержать», - добавила она.

Руководитель профильного регионального комитета пожелала театру «оставаться ярким, интересным и полезным городу».

В рамках торжеств была показана хроника истории учреждения культуры, на сцену поднялись десятки гостей, было зачитано поздравление от губернатора Михаила Ведерникова. Зрители несли цветы и подарки. А актеры дарили им песни и танцевальные номера.

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