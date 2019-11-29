Псковская молодёжь представила иностранным журналистам свой опыт в реализации социальных проектов

19:30, 29 ноября 2019, ПАИ

В Псков прибыла делегация иностранных журналистов. Визит состоялся в рамках 14-го ежегодного Международного Медиа-Форума «Диалог Культур», который прошел в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Журналисты, фотографы, съемочные группы и блогеры из Узбекистана, Грузии, Хорватии и Польши прибыли в регион, чтобы снять ряд репортажей об известных людях и важных изменениях, которые происходят в российской провинции. Эти материалы лягут в основу программ, которые будут транслироваться по российским и зарубежным телеканалам.

В ходе визита члены иностранной делегации ознакомились с достопримечательностями Пскова, посетили ряд социальных учреждений региона, пообщались со студентами ПсковГУ, а также встретились с активом «Команды 2018» в проектном офисе.

Представители инициативной группы «Команды 2018» рассказали о социальных, образовательных, спортивных и творческих проектах, которые реализуются в регионе.

Иностранные гости в свою очередь поделились своими взглядами на жизнь, рассказали о наиболее актуальных для них вопросах. Например, польские гости отметили, что в их стране молодежь сегодня во многом находится в поисках себя и готова к творческим экспериментам. Представительница хорватского СМИ рассказала о проблеме эмиграции молодых людей в страны Евросоюза. Участница делегации из Грузии отметила политичность своей молодежи, подчеркнула, что многие молодые люди озабочены насущными проблемами государства.

Все участники иностранной делегации признались, что Псковскую область открыли для себя как приветливую и «продвинутую» провинцию. По итогам встречи ее участники выразили готовность продолжать диалог, в том числе и на других площадках.