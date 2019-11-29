Псковичей предупредили о начале процесса становления льда

19:57, 29 ноября 2019, ПАИ

Известно, что вода превращается в лед при температуре 0°С. На реках этому переходу из жидкого состояния в твердое мешает скорость течения, поэтому ледообразование для подавляющего большинства рек в псковском регионе начинается после установления суточных отрицательных температур воздуха. Прежде всего льдом покрываются небольшие озера, и береговые заводи на реках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Несмотря на небольшие ночные заморозки, на территории Псковской области преобладают плюсовые дневные температуры воздуха, поэтому на тех водоемах, где уже установился ледовый покров, он имеет минимальную толщину и весьма непрочен. Замерзание водоемов начинается с образования узких полос льда вдоль берегов. И выход на такой лед может привести к трагическим последствиям.

Нарастание толщины льда начинается после того, как весь водоем скроется под ледяным покровом. Скорость нарастания зависит главным образом от температуры воздуха и наличия снега. Во время ледостава вода имеет более высокую температуру, чем воздух. При этом, наличие снега на льду препятствует теплообмену воды с воздухом, а, следовательно, замедляет рост ледяного покрова.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Лед толщиной 7 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 10 сантиметров – двух рядом стоящих, 14 сантиметров – семерых. Однако и все это не может дать полной гарантии безопасности – на реках с сильным течением лед может быть подмыт снизу.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – в два раза слабее; а серого, матово-белого или с желтоватым оттенком – самый ненадежный.

Рыболовам-любителям также необходимо помнить, что при температуре воздуха 0 °С, прочность льда в 10-12 раз слабее, чем при -5 °С.

Категорически запрещается выезжать на лед на любом транспорте.

Отдельное напоминание родителям: не оставляйте детей без присмотра, не допускайте их игр вблизи водоемов и выхода на лед.