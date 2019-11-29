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Общество

В псковской «Семейной приемной» решили вопросы устройства детей в дошкольные учреждения

В Пскове, в «Семейной приемной»,  решили вопросы устройства детей в дошкольные учреждения. Встреча с гражданами прошла в рамках всероссийской недели приема, приуроченной к 18-летию «Единой России». Её провела региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава города Елена Полонская. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«По каждому вопросу совместно с представителями исполнительной власти мы нашли конкретное решение. И это очень важно, потому что порой люди годами ждут помощи, не зная, в какие двери стучаться. А помощь рядом!» - сказала Полонская.

фото пресс-службы регионального отделения «Единой России»

В «Семейную приемную» обратились две семьи: одна из деревни Неёлово, другая – из областного центра. Приглашенная на прием начальник управления образования Псковского района Наталья Дончук сообщила о решении вопроса жителей Неёлово – близнецы смогут посещать детский сад «Улыбка».

Родители из Пскова не имеют льготы на первоочередное предоставление места в дошкольном учреждении.Заместитель начальника управления образования администрация Пскова Галина Козеряцкая  предложила им вариант с группой кратковременного пребывания в детском саду № 50. Псковичи сочли такой вариант подходящим.

Неделя приема продолжится в Псковской области до 1 декабря включительно. Встречи с гражданами проходят в региональной и 25 местных общественных приемных партии, а также на 235 дополнительных площадках. В них принимают участие почти 300 депутатов различного уровня и представителей исполнительной власти.

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