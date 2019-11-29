В Себежском районе в результате ДТП погибла семья из трёх человек

20:30, 29 ноября 2019, ПАИ

Сегодня, 29 ноября, в 19.00 в Себежском районе произошло серьёзное ДТП. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП погиб сам водитель - мужчина 1981 года рождения, его супруга 1985 года рождения и их дочь 2003 года рождения. В машине находились еще два пассажира - девочки 15 и 17 лет, которые получили травмы и госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа и выехал начальник УГИБДД Сергей Семенов для изучения обстоятельств произошедшего.