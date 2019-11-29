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Стали известны подробности смертельного ДТП в Себежском районе

Серьёзное ДТП с автомобилем «Мазда» произошло на 30 км дороги Опочка- Дубровка-граница с Республикой Беларусь в Себежском районе сегодня, в 19.00. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, машина съехала в кювет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В салоне иномарки находились супруга водителя, их 16-летняя дочь, а также две подруги дочери. В ДТП погибла семья — девочка и её родители. Две пострадавшие в аварии подруги доставлены в Себежскую больницу. У одной из девушек перелом ключицы, диагноз второй уточняется.

Ранее сообщалось, что в Себежском районе в результате ДТП погибла семья из трёх человек. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, также выехал начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов для изучения обстоятельств произошедшего.

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