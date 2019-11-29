Псковский губернатор обсудил с руководством ВШЭ вопросы сотрудничества и развития ПсковГУ

21:25, 29 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 29 ноября, провел рабочую встречу с ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе встречи обсуждались перспективы двухстороннего сотрудничества.

Были рассмотрены особенности разработки Стратегии социально-экономического развития Псковской области, в рамках которой будет реализована программа развития ПсковГУ. Образовательный процесс предполагается ориентировать на потребности крупных промышленников и инвесторов региона, а также направить на поддержку сфер образования, здравоохранения и других.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, которая также принимала участие в рабочей встрече, отметила, что необходимо определить перспективы дальнейшего развития вуза. «Нам предстоит решить, какой путь мы выберем для реализации такого подхода: создание новых образовательных программ („Green field“) или модернизация уже существующих („Brown field“)» - пояснила она. По словам Ильиной, в ближайшее время псковские преподаватели пройдут обучение в Москве по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные магистерские программы международного уровня: требования к разработке и реализации».

Михаил Ведерников обратил внимание, что партнерство с такими крупными учебными учреждениями высшего образования, как ВШЭ, реализация совместных образовательных программ на базе ПсковГУ позволит псковской молодежи получить качественное образование в своем регионе. В тоже время ориентированность на работодателей будет способствовать дальнейшему трудоустройству выпускников в Псковской области. Кроме того, сотрудничество опорного вуза региона с ВШЭ поможет ПсковГУ принимать участие в реализации ряда федеральных программ нацпроектов «Наука» и «Образование».

До начала рабочей встречи губернатор вместе с представителями псковского и московского вузов осмотрели новый кампус ВШЭ. Особое внимание они обратили на условия, которые созданы для студентов и преподавателей. В частности, ознакомились с обустройством столовых, библиотек, административных помещений, а также аудиторий для занятий. Михаил Ведерников отметил, что новый кампус создан в соответствии с современными образовательными стандартами. Также он обратил внимание, что подобные идеи могут быть использованы при модернизации существующих корпусов, а также при обустройстве нового кампуса ПсковГУ.