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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими в Себежском районе

По факту ДТП в Себежском районе Псковской области следственным отделом ОМВД «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время в рамках расследования на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, сегодня в 19.00 в Себежском районе, на 30 км дороги Опочка- Дубровка-граница с Республикой Беларусь автомобиль «Мазда» опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибла семья из трёх человек, две девушки пострадали.

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