Псковичи приняли участие в международном семинаре по проекту GreenMind/Эко-мышление в Тарту

22:14, 29 ноября 2019, ПАИ

Педагоги и специалисты в области экологического образования и природопользования из Пскова, Великих Лук, а также Бежаницкого, Невельского, Опочецкого, Печорского и Псковского районов приняли участие в совместном российско-эстонском семинаре по вопросам экологического образования и просвещения в трансграничном водосборном регионе Чудского озера. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном центре развития одаренных детей и юношества, семинар проходил 25-27 ноября в Тарту (Эстония).

фото предоставлено ПОЦРОДиЮ

Российские участники мероприятия познакомились с эстонской национальной концепцией и Планом действий по экологическому образованию на 2019–2022 годы, а также с образовательными программами правительства города Тарту, Тартуского Дома природы, Экологического центра в Иисаку, Центра ледникового периода в Акси, музея Чудского озера в Муствее, гимназии Тамме.

фото предоставлено ПОЦРОДиЮ

Эстонских коллег российская сторона познакомила с работой образовательных учреждений по международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», опытом экологического образования в Псковской области, а также с регионально-ориентированными учебными пособиями по охране окружающей среды, подготовленными Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» и Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества.

фото предоставлено ПОЦРОДиЮ

Главной задачей проекта «Эко-мышление» (полное название — «Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье») является содействие формированию экологически-ответственного поведения жителей и гостей трансграничного региона Псковско-Чудского озера и взаимодействие в этом направлении организаций образования, природоохранных учреждений и НКО.

фото предоставлено ПОЦРОДиЮ

Поездка и мероприятия организованы Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества, ПООО «Чудской проект», Центром трансграничного сотрудничества Чудского озера (Тарту, Эстония) и Тартуским Центром экологического образования в рамках проекта «Эко-мышление», поддержанного Программой приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов.

Проект реализуется при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, которая направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.