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Общество

Медведев подписал постановление о создании российской «Википедии»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала — отечественного аналога «Википедии». Этим же документом поручено учредить АНО «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия». Документ размещен на сайте правительства, передает Росбалт.

В документе отмечается, что энциклопедия создается с целью обеспечения россиян «постоянно обновляющейся достоверной информацией о развитии и состоянии окружающего мира и социума». Информация для энциклопедии будет поступать из «научно-верифицированных источников». Полномочия учредителя организации от имени государства будет осуществлять правительство, отдельные полномочия переданы Роспечати.

Ранее ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец рассказывал, что российскую онлайн-энциклопедию планируется создать за 33 месяца, стоимость проекта составит 2 млрд рублей. Примерный срок завершения работы — весна 2022 года.

 

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