На месте ДТП в Себежском районе продолжаются следственные действия

23:20, 29 ноября 2019, ПАИ

На месте ДТП в Себежском районе продолжается проведение следственных действий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. На помощь сотрудникам себежской полиции из областного управления МВД прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственной части регионального следственного управления Русланом Мамедовым.

На место происшествия доставлена специальная криминалистическая техника для проведения качественного осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в 19.00 на 30 км автодороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет.

В результате аварии погибли водитель 1981 года рождения, его супруга 1985 года рождения и их дочь 2003 года рождения. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 17 лет — госпитализированы. У одной из них диагностирован перелом ключицы.

По факту ДТП следственным отделом ОМВД «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).