Слепой разянский пенсионер построил дом для матери

09:44, 30 ноября 2019, ПАИ

В деревне Зарытки Рязанской области незрячий пенсионер Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для матери. Об этом пенсионер рассказал на YouTube-канале ForumHouse, пишет газета «Известия».

Мужчина, который с рождения не видит, начал строить дом в 2010 году. Сейчас ему удалось построить крепкий одноэтажный дом. Почти все материалы — доски, оконные рамы — он нашел на свалке.

«Сослепу всё делаешь очень медленно, но либо медленно, либо вообще никак. Cтроил на ощупь, как обычно! Нереально, говорят. Так вот же он стоит, дом-то. Мать две зимы в нем прожила, не жалуется. Для нас, незрячих, это обыденность — всё на ощупь делать», - рассказал Владимир Крысанов.

Во время работ ему помогали ориентироваться «звуковые маячки»: пенсионер расставил магнитофоны, чтобы понимать расстояние до калитки и «вписываться» в нее с шестиметровой доской.

«Уровень увидеть или цвет провода, уронишь что-то поднять. Бывает на крыше сидишь, шуруп раз и съехал с крыши. Поэтому такая помощь от мамы была», — отметил он.

При этом мужчина пользовался пилой, циркуляркой, фуганком, дрелью.