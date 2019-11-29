За кражу аккумулятора и панели от автомагнитолы пскович отправится на исправительные работы

10:19, 30 ноября 2019, ПАИ

В Пскове суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из его заработка в доход государства за кражу аккумулятора и панели от автомагнитолы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Кража произошла в апреле 2019 года. 44-летний мужчина, находясь около дома №7 на переулке Машинистов в Пскове, проник в ГАЗ 31105 и украл из машины аккумулятор и панель от автомагнитолы. Ущерб составил 3 тыс. 400 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). В судебном заседании мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил о своем раскаянии.