0
20:50
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
17:28
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
17:05
47-летнюю псковичку ищут родственники
16:58
Ушли и не вернулись: Кого разыскивают полицейские в Псковской области
16:32
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
15:57
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
15:28
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
Еще новости
Общество

За кражу аккумулятора и панели от автомагнитолы пскович отправится на исправительные работы

В Пскове суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из его заработка в доход государства за кражу аккумулятора и панели от автомагнитолы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Кража произошла в апреле 2019 года. 44-летний мужчина, находясь около дома №7 на переулке Машинистов в Пскове, проник в ГАЗ 31105 и украл из машины аккумулятор и панель от автомагнитолы. Ущерб составил 3 тыс. 400 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). В судебном заседании мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил о своем раскаянии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
29 ноября 2019
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве 1
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
29 ноября 2019
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
47-летнюю псковичку ищут родственники
29 ноября 2019
47-летнюю псковичку ищут родственники
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
29 ноября 2019
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
29 ноября 2019
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
29 ноября 2019
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках
29 ноября 2019
Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках
Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание»
29 ноября 2019
Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание»

Идет загрузка...