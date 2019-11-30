Автор книги «Господарство Псковское» Юрий Степанов считает, что псковских архитекторов необходимо приводить к присяге

11:05, 30 ноября 2019, ПАИ

В Пскове в библиотеке «На Конной» состоялась презентация книги историка и журналиста Юрия Степанова «Господарство Псковское». По словам автора книги, нынешних псковских архитекторов следовало бы приводить к присяге возле храма Василия на Горке, чтобы они «застраивали город по заветам древних зодчих, а не портили его типовыми многоэтажками». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Писатель также заявил, что в Пскове так и не открылся Музей фрески, о необходимости которого говорят уже слишком долго. Он считает, что средства на это есть, не хватает только «волевого решения властей».

Юрия Степанова спросили, почему Псков всё время сравнивают с Великим Новгородом в пользу последнего и как писатель относится к слову «скобарь». Автор пообещал читателям, что второе издание его новой книги будет дополнено.