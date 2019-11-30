Презентация проекта «Цветы победы» состоялась в Пыталовской школе-интернате

12:33, 30 ноября 2019, ПАИ

29 ноября на базе Пыталовской специальной школы-интерната, филиала Центра специального образования №2, состоялась презентация социального проекта «Цветы победы», который реализует Псковское областное отделение Российского детского фонда при грантовой поддержке администрации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

На презентации проекта присутствовала глава администрации поселения города Пыталово, председатель районного Совета ветеранов Пыталовского района, руководитель ПРОДО «Рубеж» Галина Меренкова, участники проекта и преподаватели.

Директор Центра специального образования №2 Геннадий Комар выступил с докладом по реализации проекта, рассказал об его этапах, а также озвучил предполагаемые результаты проекта. Ученики исполнили для присутствующих жестовые песни о Псковской области, о городе и России.

Председатель районного Совета ветеранов Пыталовского района Алина Шлапакова пожелала успешной реализации проекта, а также предложила к 75-летию Победы обучающимся Центра поздравить ветеранов Пыталовского района, подарив им выращенные цветы.

По словам экспертов Российского детского фонда, мероприятия в рамках проекта «Цветы победы» направлены на повышение коммуникативного потенциала воспитанников Центра специального образования №2 – встречи с ветеранами, участие в районном конкурсе и ярмарке, совместная трудовая деятельность.

Цель проекта – создание условий для развития практических и социальных навыков, сознательности и патриотизма воспитанников Центра специального образования №2 (детей с ОВЗ – нарушениями слуха и речи различной степени тяжести), путем вовлечения их в занятия по растениеводству, общественно-значимую деятельность и мероприятия социальной направленности, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

Реализация проекта началась в начале ноября, когда ребята 7-12 классов приняли участие в уборке городского сквера рядом с ГБОУ «Центр специального образования № 2». Также в рамках проекта старшеклассники приняли участие в районной конференции детского районного общественного движения «Рубеж», на котором рассказали о проекте и пригласили всех участвовать в конкурсе проектов и эскизов клумб и цветочных композиций. Проект будет реализовываться до мая 2020 года.