Житель Печор попался нетрезвым за рулем автомобиля в Пскове

11:45, 30 ноября 2019, ПАИ

Ночью 29 ноября в Пскове у дома №83 на Рижском проспекте полицейские поймали нетрезвого водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Внимание страж порядка привлек автомобиль «Москвич-2141», полицейские остановили машину. Выяснилось, что за рулем находился 24-летний житель Печор, который был в нетрезвом состоянии. Также полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в алкогольном опьянении. В содеянном мужчина признался. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.