В крушении вертолета под Новороссийском погиб пилот

13:20, 30 ноября 2019, ПАИ

Под Новороссийском вблизи Абрау-Дюрсо разбился частный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, вертолет внезапно потерял управление, потом упал и загорелся. В настоящее время огонь ликвидирован. Находившийся на борту пилот погиб. Владелец вертолета пока не установлен.

Вертолет марки Robinson 66 принадлежал ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Борт вмещает до пяти человек.

Позже выяснилось, что на борту находился руководитель НП «Воздушный транспорт Абрау Юрий Королев. Он погиб.