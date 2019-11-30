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ФОТОФАКТ: QR-код исчез с квитанций по оплате взноса на капремонт в Пскове
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Общество

ФОТОФАКТ: QR-код исчез с квитанций по оплате взноса на капремонт в Пскове

В Пскове с квитанций на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах исчез QR-код, позволяющий оплатить счет не выходя из дома с помощью мобильного телефона. На это обратили внимание пользователи социальных сетей, по их словам, цифровая метка всегда располагалась в левой стороне квитанции. 

«Управляющие организации убрали с квитанций QR-код и теперь невозможно оплатить взнос за капремонт через мобильный телефон, что было очень удобно! Им там что, краски жалко потратить ради удобства граждан? Теперь чтобы оплатить лишь одну эту квитанцию нужно будет тащиться в ближайший банкомат. Безобразие!», - отмечают псковичи.

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