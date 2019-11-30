Студент ПсковГУ принял участие во Всероссийском юниорском водном форуме

15:20, 30 ноября 2019, ПАИ

Студент первого курса естественно-географического факультета Псковского государственного университета Илья Тимофеев принял участие в первом Всероссийском юниорском водном форуме, который состоялся 24-26 ноября в Москве. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного центра развития одаренных школьников.

На форум Илью Тимофеева пригласили как неоднократного участника финального этапа Российского национального юниорского водного конкурса. Будучи школьником, он защищал свои проекты, посвященные изучению экологического состояния водных экосистем, составлению интерактивной карты озер в национальном парке «Себежский» Псковской области, а также моделированию зависимости гидрохимического состава воды озер от антропогенного влияния. Исследования для проектов были выполнены в детской комплексной краеведческой экспедиции «Истоки», организованной Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества.

В форуме приняли участие более 200 молодых специалистов со всей страны, эксперты отрасли, а также представители власти и бизнеса. В течение трёх дней молодые специалисты более чем из 50 регионов России обсуждали актуальные направления для разработки и реализации проектов по охране и восстановлению водных ресурсов.

Одним из итогов форума стало решение о создании в 2020 году в регионах России юниорских водных сообществ, как подчеркнул советник Руководителя Росводресурсов, «юные «водники-экологи» сегодня – это эксперты и работники отрасли завтра».

В Псковской области региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса ежегодно проводится с 2008 года. Организатор – Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.

Основная цель форума – формирование эффективных механизмов вовлечения молодого поколения в проектную деятельность в рамках Российского национального юниорского водного конкурса по реализации национальных проектов в сфере экологии и вовлечение заинтересованных юношей и девушек в решение вопроса развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Форум проводился АНО «Институт консалтинга экологических проектов» при поддержке Минприроды России в рамках программы «Вода России».