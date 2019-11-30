0
17:10
«Отвертка у водителя»: «квест от Псковпассажиравтотранса» обнаружили горожане в одном из автобусов
15:58
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России
14:46
ФОТОФАКТ: QR-код исчез с квитанций по оплате взноса на капремонт в Пскове
13:53
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
12:33
Презентация проекта «Цветы победы» состоялась в Пыталовской школе-интернате
20:50
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
17:28
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
Еще новости
Общество

Вековой юбилей отпраздновал Великолукский театр драмы

29 ноября Великолукский драматический театр отпраздновал 100-летие с момента образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени главы региона Михаила Ведерникова коллектив театра поздравила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. «Великолукский драматический театр хорошо известен своими яркими и творческими постановками. Вы не только делаете искусство доступнее для людей, но и достойно представляете Псковскую область на всероссийских и международных мероприятиях, реализуете интересные проекты», — отмечалось в приветственном адресе главы региона.

Вице-губернатор вручила труппе театра благодарственные письма администрации области. Артисты, руководство театра и технические работники были отмечены письмами за многолетнюю и добросовестную работу.

В этот вечер на сцене великолукского драматического театра состоялось историко-документальное действие, посвященное истории его зарождения, а также сцены из лучших постановок. С творческими подарками к великолукским коллегам обратились актеры Псковского драмтеатра, Белорусского государственного академического музыкального театра.

Великолукский драмтеатр образовался в 1919 году. К становлению учреждения культуры был причастен режиссер Сергей Эйзенштейн («Броненосец Потемкин», «Иван Грозный», «Александр Невский»). Свой первый сезон театр начал с постановки пьесы Максима Горького «На дне».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Отвертка у водителя»: «квест от Псковпассажиравтотранса» обнаружили горожане в одном из автобусов
30 ноября 2019
«Отвертка у водителя»: «квест от Псковпассажиравтотранса» обнаружили горожане в одном из автобусов
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России
30 ноября 2019
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России
ФОТОФАКТ: QR-код исчез с квитанций по оплате взноса на капремонт в Пскове
30 ноября 2019
ФОТОФАКТ: QR-код исчез с квитанций по оплате взноса на капремонт в Пскове
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
Презентация проекта «Цветы победы» состоялась в Пыталовской школе-интернате
30 ноября 2019
Презентация проекта «Цветы победы» состоялась в Пыталовской школе-интернате
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
29 ноября 2019
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве 1
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
29 ноября 2019
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
47-летнюю псковичку ищут родственники
29 ноября 2019
47-летнюю псковичку ищут родственники

Идет загрузка...