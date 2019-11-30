Вековой юбилей отпраздновал Великолукский театр драмы

16:35, 30 ноября 2019, ПАИ

29 ноября Великолукский драматический театр отпраздновал 100-летие с момента образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени главы региона Михаила Ведерникова коллектив театра поздравила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. «Великолукский драматический театр хорошо известен своими яркими и творческими постановками. Вы не только делаете искусство доступнее для людей, но и достойно представляете Псковскую область на всероссийских и международных мероприятиях, реализуете интересные проекты», — отмечалось в приветственном адресе главы региона.

Вице-губернатор вручила труппе театра благодарственные письма администрации области. Артисты, руководство театра и технические работники были отмечены письмами за многолетнюю и добросовестную работу.

В этот вечер на сцене великолукского драматического театра состоялось историко-документальное действие, посвященное истории его зарождения, а также сцены из лучших постановок. С творческими подарками к великолукским коллегам обратились актеры Псковского драмтеатра, Белорусского государственного академического музыкального театра.

Великолукский драмтеатр образовался в 1919 году. К становлению учреждения культуры был причастен режиссер Сергей Эйзенштейн («Броненосец Потемкин», «Иван Грозный», «Александр Невский»). Свой первый сезон театр начал с постановки пьесы Максима Горького «На дне».