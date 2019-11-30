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Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Натальей Агаповой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в сфере сельского хозяйства Псковской области, вопросы развития социально-трудовых отношений, повышения уровня социальной защиты специалистов, занятых в агропромышленном комплексе. Кроме того, на встрече речь шла и о развитии системы отраслевого социального партнерства на региональном и территориальном уровнях.

«Наша вся профсоюзная работа всегда стояла на нескольких столпах. Это организация безопасного рабочего места и заработная плата специалистов. Все это входит в коллективный договор. Это наша конституция. Если есть определенное взаимопонимание, желание найти компромиссы в совместной работе, то это всегда на благо трудового коллектива», — заметила Наталья Агапова. Она обратила внимание, что вопросы социального партнерства работодателями, к сожалению, часто воспринимаются в штыки.

Михаил Ведерников отметил, что на территории области сложилось конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество с большинством отраслевых профсоюзов. Наиболее плодотворно с теми, кто работает в сфере образования, здравоохранения. «Мы все проблемные вопросы, связанные с объемом заработной платы, условиями труда, детально обсуждаем, вместе встречаемся, например, с педагогическим и медицинским сообществом. Я с удовольствием готов такой же формат работы выстраивать и с вашим отраслевым профсоюзом. Где помощь и поддержка нужна — готовы оказывать я лично, и специалисты администрации Псковской области», — заметил глава региона. Он также заявил, что региональные власти проводят с руководством сельхозпредприятий серьезную работу по развитию социально трудовых отношений, повышению уровня заработной платы, уходу от выплат «в конвертах».

Наталья Агапова поблагодарила Михаила Ведерникова за открытый диалог и готовность к совместной работе. По итогам общения глава региона предложил продумать модель сотрудничества, которая поможет наладить конструктивные отношения работодателей и профильного профсоюза.

В ближайшее время профильный комитет, региональные профсоюзы и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области заключат отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу до 2022 года. Документ придет на смену аналогичному соглашению, которое было подписано в 2016 году. Отраслевое соглашение направлено на содействие увеличению объемов производства продукции, повышение эффективности деятельности организаций АПК, рациональному использованию земель сельхозназначения, развитию сельских территорий, повышению занятости и обеспечению достойного уровня жизни сельского населения.

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