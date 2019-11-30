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Общество

Итоги фестиваля семейного творчества «Вместе - дружная семья» подвели в Пскове

29 ноября в Псковском педагогическом комплексе завершился второй городской фестиваль семейного творчества «Вместе - дружная семья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники фестиваля был распределены по двум номинациям: «Семья мастеровая» и «Семейное творчество». В этом году в первую номинацию подали заявки 29 семей, которые представили семейное творчество в различных направлениях искусства (изделия декоративно-прикладного и кулинарного характера, мастер-классы). В номинации «Семейное творчество» выступили 16 семейных коллективов.

Начальник Управления образования Пскова Анна Кузыченко поприветствовала участников фестиваля: «Глядя на участников, я каждый раз удивляюсь, как у мамы, папы, бабушки, дедушки, как у близких наших детей хватает времени не только на работу, уроки, быт, но и на такое удивительное творчество! Осознавая, что в наших семьях сохраняется и продолжается традиция проведения совместных вечеров, общения и творчества, хочется искренне сказать вам спасибо!»

В прошлом году в фестивале участвовали 27 семей из 17 школ города. Сегодня их количество выросло почти в два раза. Анна Кузыченко также отметила, что это хороший показатель благополучного развития подрастающего поколения: «Часто нашу систему образования ругают за то, что наши дети уже не такие, как раньше. Говорят, что вся проблема в школе, в семье, в образовании. Но после таких фестивалей хочется обратить внимание всех на то, какие у нас замечательные семьи, как они реализуют свое время, желание и возможности в творчестве, воспитывая будущих граждан нашей страны!»

«Идея проведения семейного фестиваля - просто замечательная! Радостно видеть, как дети, их родители и учителя объединяются на этом празднике. Даже папы не остаются в стороне! Семьи демонстрируют нам высокий уровень мастерства при выполнении поделок и художественных изделий - на выставке постоянно слышны слова восхищения, и это доставляет большое эстетическое удовольствие как гостям, так и участникам фестиваля. Мне приятно видеть счастливые и улыбающиеся семьи! Я верю в то, что с каждым годом количество участников фестиваля будет только расти, а потому очень хотелось бы найти площадку для проведения, открытую и доступную всем жителям города!», - заявила директор Псковского педагогического комплекса, депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева.

Фестиваль завершился награждением семей.

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