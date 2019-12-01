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Спорт

Чемпионом Псковской области по быстрым шахматам стал великолучанин

В Псковской области прошел Чемпионат по быстрым шахматам 2019 года. Победителем стал кандидат в мастера спорта России Валентин Власов из Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в региональной федерации шахмат.

Игра была сложной и жаркой по накалу страстей. В турнире участвовали более 70 спортсменов из городов и поселков области. Три лидера набрали равное количество очков - 10 в 11 турах. А потому организаторы определили сильнейшего по дополнительным показателям. 

Серебро у кандидата в мастера спорта России Григория Шаранкова из Пскова, бронза - у кандидата в мастера спорта, ведущего среди юниоров области Наума Руденко (Псковский район). Он, кстати, был чемпионом в 2018 году. 

Главным судьей турнира выступила Светлана Ханнанова (Псков). 

Чемпионат области по быстрым шахматам традиционно посвящают многократному победителю первенств Северо-Запада России и Псковской области среди юношей Александру Игнатьеву. Офицер России Игнатьев трагически погиб в 2005 году. 

 

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