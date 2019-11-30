«Ничего сверхъестественного не прошу»: Псковичка пожаловалась губернатору на мешки с листвой

10:30, 01 декабря 2019, ПАИ

Жительница Пскова Татьяна Савельева написала губернатору в надежде разрешить вопрос с вывозом мешков с листвой с улиц областной столицы. При этом свое обращение она адресовала представителям городского хозяйства. «Я, как и вы, надеюсь, очень люблю свой город и хочу, чтобы он был чистым ухоженным и красивым. Вроде как и все делается для этого, но как всегда у нас на Руси, делается наполовину. Объясните, пожалуйста, как вы организовываете работу по уборке листвы», - посетовала женщина.

Она проживает на улице Максима Горького. Около месяца назад вдоль дороги выставили мешки с убранной листвой. Но они до сих пор не вывезены. «Пакеты уже разметало ветром, рядом горожане накидали уже нового мусора, пустырь вдоль нашего дома по улице Максима Горького снова покрылся листвой и грязью. То же самое можно наблюдать вдоль улицы Коммунальная, от ее начала и до Империала. Кучи листвы аккуратно лежат, дожидаются, пока их заберут, но результата - ноль. То же самое на улице Олега Кошевого возле детской школы искусств, пакетики стоят и ждут своего часа. И этот список можно бесконечно долго продолжать», - подчеркнула заявительница.

Она попросила вывезти все собранные мешки, не оставляя их до весны. «Ничего сверхъестественого я не прошу - элементарно нужно убрать мусор, который ваши же работники и собрали», - добавила псковичка.