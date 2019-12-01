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Общество

Консульства Эстонии и Латвии обнародовали графики работы в конце декабря в Пскове

Псковская Канцелярия Генерального Консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и Визовый центр Эстонии в Пскове будут официально закрыты с 24 по 26 декабря 2019 года. 

С 1 по 8 января 2020 года прием и выдача документов осуществляться не будет. 

В экстренных случаях граждане Эстонии, сообщили Псковскому агентству информации в Генконсульстве Эстонии в Санкт-Петербурге, могут звонить за получением помощи дежурному по телефону Министерства иностранных дел Эстонской Республики.

В 2019 году в консульстве Латвийской Республики в Пскове не будет приема посетителей с 24 по 26 декабря. Не работает консульство 31 декабря, 1-3 января. 

 

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