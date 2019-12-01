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Псковичи завоевали бронзу в командном первенстве в турнире по тяжелой атлетике в Новгородской области

Фото: Надежда Харламова

Пять команд приняли участие в турнире по тяжелой атлетике памяти тренера, основателя данного вида спорта Н.М. Сысоева в Новгородской области. Как рассказал Псковскому агентству информации президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков, состязания прошли в поселке Батецкий. Среди представленных участников – тяжелоатлеты Новгородской и Псковской областей, всего прибыли пять команд.

«Команда Пскова заняла 3 место», - рассказал он.

Фото: Надежда Харламова.

В личном первенстве среди девушек псковичи заняли 1 место - Ольга Демина ДЮСШ «Надежда», 3место - Мария Захарова ДЮСШ «Надежда».

Среди юношей 1 место Алексей Козлов (в категории 45 кг) ДЮСШ «Надежда», Игорь Захаров (35 кг) ДЮСШ «Надежда», Максим Ермаков (67 кг) ДЮСШ « Надежда», Александр Дмитриев (свыше 109 кг) СК «XPRESS».

Серебро завоевали Кирилл Стыров (45 кг) ДЮСШ «Надежда», Илья Викторов (49 кг) ДЮСШ «Надежда», Даниил Смирнов (55 кг) ДЮСШ «Надежда».

Бронзовые награды привезли Юсуф Саидов (33 кг) ДЮСШ «Надежда», Комил Мирзоев ДЮСШ «Надежда», Даниил Масальский (81 кг) СК «Пауэр».

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