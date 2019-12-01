В Псковской области планируется перевыполнить ряд показателей по нацпроектам в 2019 году

17:21, 01 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области стартовала серия совещаний по итогам реализации в регионе в текущем году национальных проектов. Главная задача таких встреч - в ручном режиме контролировать выполнение проектов, завершить работы и оплатить их подрядчикам до нового года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Кассовое исполнение - 60,7%, поэтому важно в ежедневном режиме принимать объекты, оперативно рассчитываться за выполненные работы и поставленное оборудование», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

В своем аккаунте в Instagram он добавил, что «нужно сделать всё, чтобы к 25 декабря выйти на цифру 100%».

При этом глава региона отмечает, что «уже сейчас очевидно, что перевыполним ряд целевых показателей». В перечень вошли программы в сфере экологии и культуры, безопасные и качественные автомобильные дороги, поддержка малого и среднего предпринимательства.

«Остальным нужно держать темп – декабрь уже наступил», - добавил Михаил Ведерников.