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Общество

В Псковской области планируется перевыполнить ряд показателей по нацпроектам в 2019 году

В Псковской области стартовала серия совещаний по итогам реализации в регионе в текущем году национальных проектов. Главная задача таких встреч - в ручном режиме контролировать выполнение проектов, завершить работы и оплатить их подрядчикам до нового года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

«Кассовое исполнение - 60,7%, поэтому важно в ежедневном режиме принимать объекты, оперативно рассчитываться за выполненные работы и поставленное оборудование», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников. 

В своем аккаунте в Instagram он добавил, что «нужно сделать всё, чтобы к 25 декабря выйти на цифру 100%».

При этом глава региона отмечает, что «уже сейчас очевидно, что перевыполним ряд целевых показателей». В перечень вошли программы в сфере экологии и культуры, безопасные и качественные автомобильные дороги, поддержка малого и среднего предпринимательства. 

«Остальным нужно держать темп – декабрь уже наступил», - добавил Михаил Ведерников. 

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