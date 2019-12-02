Увеличить штрафы за задержку зарплат хочет Минюст

09:28, 02 декабря 2019, ПАИ

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат, пишет газета «Известия». В ведомстве считают, что количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.

Сейчас компаниям грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Чаще всего эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче. В случае, если Верховный суд поддержит инициативу министерства, в последнем примере штраф может увеличится до 50 млн рублей.

Для выявления противоречий в судебной практике Минюст подготовил доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, в котором рассмотрен вопрос наказания работодателей за такие нарушения. В Минюсте считают, что разрешить вопрос «можно за счет разработки проекта особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Многие специалисты выступили против нововведений. Эксперты отметили, что весьма крупные задолженности по зарплатам часто образуются на казенных предприятиях, и в этом случае государство накажет само себя.