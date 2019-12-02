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Общество

Пожилой велосипедист скончался в больнице после наезда автомобиля в Пскове

81-летний велосипедист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 ноября около 14:00 на улице Яна Райниса Renault Duster под управлением 70-летнего водителя сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении. Пожилой мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

В тот же день около 14:30 на дороге Ваулино - Торошино в Псковском районе ВАЗ-2106, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, столкнулся с грузовым автомобилем Scania, после чего съехал в кювет. Водителя госпитализировали.

1 декабря около 4:00 в Пыталово автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 21-летнего водителя наехал на 20-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Пешехода отправили в больницу.

Также 28 ноября около 22:40 на дороге Опочка - Дубровка в Себежском районе 52-летний водитель Lexus не справился с управлением и автомобиль съехал на правую обочину, после чего перевернулся. Водитель госпитализирован.

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