Спортсмены из Псковской области победили на соревнованиях по стритлифтингу в Новгороде

10:05, 02 декабря 2019, ПАИ

10 первых и 4 вторых места заняли спортсмены из Струг Красных на соревнованиях по стритлифтингу в Великом Новгороде, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Соревнования включали в себя подтягивание на турнике и отжимание на брусьях с дополнительным весом. Псковскую область представляли Владимир Игнатьев, Дмитрий Козловский и Ульяна Игнатьева, которые соревновались во всех категориях.

По словам участников, соревнования «были жаркими, у всех играл адреналин, было весело и зрелищно». «Ребята показали достойный уровень, занимаясь самостоятельно своей физической подготовкой. Это отличный пример для подрастающей молодёжи», — отметил Виталий Дидыч.