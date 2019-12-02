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Общество

Зима не наступит: Первая половина декабря в Псковской области будет теплее нормы

Первая половина декабря в Псковской области будет теплее климатической нормы, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Тёплый декабрь означает слабоминусовые температуры ночью и «около нуля» или слабоплюсовые - днём, - пояснила специалист. - Начало декабря получилось морозным, и кажется, что наступает зима, но ситуация с хорошими минусовыми температурами, когда ночью от -5 до -8 градусов, продлится недолго».

По предварительному прогнозу, 9-10 декабря ситуация изменится, ветер станет юго-западным, ночью столбики термометров будут показывать 0...-1 градус, днём ожидается 0...+1. Осадки будут смешанными - мокрый снег и дождь.

«Поэтому пока говорить о том, что наступает зима мы не можем. В ближайшую неделю снежный покров не установится. Надеемся, что к Новому году придёт настоящая климатическая зима. Такое бывало», - добавила Тала Нещадимова.

Относительно второй половины декабря метеоролог уточнила, что «он может быть и таким, и таким». «Но прогноз 50 на 50, конечно, никому неинтересен. Не надо забывать, что все гидрометслужбы способны дать более конкретный прогноз максимум на неделю вперёд», - подытожила Тала Нещадимова.

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