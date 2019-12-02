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Общество

Почти 12 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Псковской области

За период с мая по сентябрь в Псковской области 11,9 тыс. детей отдохнули и оздоровились в лагерях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Оздоровление детей и подростков осуществляли 138 организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), в том числе 137 (99,3%)  -  сезонного функционирования стационарного типа. 55,8% функционировали в городской местности.

Больше всего организаций отдыха и оздоровления детей работало в Пскове и Великих Луках, Островском, Псковском и Невельском районах.

По сравнению с летней оздоровительной кампанией 2018 года число организаций отдыха детей и их оздоровления увеличилось на 3,8%, а численность детей, которые в них побывали  летом, выросла на 4,9%. Девочек и мальчиков среди них было практически поровну.

Большинство детей - это жители Псковской области (96,5%). Также в Псковской области отдыхали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Новгородской и Московской областей.

В организациях сезонного функционирования стационарного типа в мае-сентябре отдохнули 99,5% детей, что на 0,1% больше, чем в 2018 году. В палаточные лагеря поехали на 10,1% детей меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 559 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в 2018 году – 568 детей). 

Воспитанием и уходом за детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления занимались 2,1 тысячи педагогических, медицинских и обслуживающих работников, в том числе 1,2 тысячи педагогов и вожатых (64,1%). В среднем на каждого воспитателя приходилось по 9 детей, как и в 2018 году. За здоровьем детей наблюдали 138 медиков. 

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