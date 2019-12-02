Свыше 20 тонн белорусской ржаной муки задержали в Невельском районе

10:41, 02 декабря 2019, ПАИ

Ввоз 22,5 тонн ржаной муки, произведенной Полоцким комбинатом хлебопродуктов (Белоруссия), запретили сотрудники Россельхознадзора и Псковской таможни в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» Невельского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, муку перевозили в Санкт-Петербург.

Отмечается, что подкарантинную продукцию пытались провезти на территорию России по поддельному фитосанитарному сертификату — в нем отсутствовала подпись, заверенная уполномоченным должностным лицом, выдающим документ. Кроме этого, был поставлен оттиск поддельной печати.

За нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции в отношении владельца груза возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.