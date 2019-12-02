Себежская клиника «Добрый стоматолог» претендует на «Народное признание»

11:39, 02 декабря 2019, ПАИ

Себежская клиника «Добрый стоматолог» претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Сервис». Заявку прислали Лариса Кравцова и Ирина Тимо.

Они рассказали, что стоматологическая клиника ООО «Добрый стоматолог» основана в 2011 году. За восемь лет она превратилась в многопрофильный центр по оказанию всех видов стоматологической помощи: лечение, протезирование, хирургия, имплантация, рентгенология, лазерная стоматология, эстетическая стоматология, ортодонтия.

В заявке указано, что в клинике оказывается весь объем стоматологической помощи любой сложности. Специалисты могут совместно находить решения в сложных ситуациях, практикуется индивидуальный подход к каждому пациенту.

Клиника предоставляет комфортное лечение в соответствии с международными стандартами оказания стоматологической и эндодонтической помощи. Применяется современная методика - лечение зубов под микроскопом; осуществляется качественная диагностика - клиника оборудована высокотехнологическим оборудованием для проведения рентгенологического обследования при планировании лечения, есть радиовизиограф и ортопантомограф. дентальный микроскоп для визуальной диагностики и 3D-сканер для планирования ортопедического лечения. Оснащенность клиники современным стоматологическим оборудованием и применение новейших технологий протезирования дает возможность реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов несъемными протезами. «Добрый стоматолог» является первой сертифицированной клиникой по системе имплантатов ROOTT на Северо-Западе, что подтверждено международным сертификатом. Врачи постоянно проходят обучение новым технологиям и методикам.

«Персонал клиники внимательно относится к каждому, стараясь сделать процесс лечения не только безболезненным, но и комфортным. Лечащий врач находится на связи в нерабочее время и готов оказать необходимую экстренную помощь или проконсультировать по возникающим вопросам. Прием пациентов организован по предварительной записи, нет очередей и длительного ожидания, при острой боли прием осуществляется в день обращения. Для детей организована зона ожидания с раскрасками, карандашами и книжками, что позволяет отвлечь ребенка от предстоящего похода к врачу», - отмечается в заявке.

В 2019 году общественная премия «Народное признание» празднует 10-летие. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие».

Заявки организаторы принимают до 12:00 5 декабря по электронной почте на адрес premiya@informpskov.ru. После на сайте Псковского агентства информации начнется 1 этап голосования, в рамках которого лучших претендентов на награду выберут читатели. На втором этапе к голосованию присоединятся члены жюри, в том числе обладатели премии прошлых лет.

Положение о премии можно прочитать здесь >>>.