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Во взятках в сотни тысяч долларов обвиняются граждане России в Белоруссии

Во взятках в сотни тысяч долларов обвиняются граждане России в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии завершило предварительное расследование уголовного дела по фактам получения и дачи взяток во время поставок в республику телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. В даче взяток на сумму более 190 тысяч долларов обвиняются граждане России.

«Предъявлены обвинения восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений, восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки, дача взятки)», - отмечается в сообщении комитета госбезопасности Белоруссии.

По данным КГБ, в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов обвиняются граждане РФ Виталий Горбачев и Владимир Казанцев. Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято «более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро, более 1 кг золота». 

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