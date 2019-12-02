Опубликованы графики приема в декабре в общественной приемной «Единой России» в Пскове
Опубликованы графики приема граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в декабре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, депутаты-единороссы различных уровней каждый месяц проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Она расположена по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12.
График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в декабре 2019 года
|
Юрий Сорокин
|
3 декабря
10:00-13:00
|
Виктор Антонов
|
10 декабря
10:00-13:00
|
Владимир Яников
|
11 декабря
10:00-13:00
|
Александр Котов
|
19 декабря
10:00-12:00
|
Игорь Дитрих
|
24 декабря
14:00-17:00
|
Лидия Драгунова
|
25 декабря
10:00-13:00
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в декабре 2019 года
|
Владимир Воробьёв
|
3 декабря
14:00-17:00
|
Денис Иванов
|
5 декабря
14:00-17:00
|
Сергей Мусиенко
|
10 декабря
14:00-17:00
|
Эдуард Белов
|
11 декабря
14:00-17:00
|
Валерий Тюменцев
|
12 декабря
14:00-17:00
|
Григорий Стороненков
|
18 декабря
14:00-17:00
|
Любовь Николаева
|
19 декабря
14:00-17:00
|
Галина Невалённая
|
25 декабря
14:00-17:00
Юридическая клиника работает по вторникам с 15:00-17:00.