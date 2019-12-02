Опубликованы графики приема в декабре в общественной приемной «Единой России» в Пскове

11:55, 02 декабря 2019, ПАИ

Опубликованы графики приема граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в декабре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, депутаты-единороссы различных уровней каждый месяц проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Она расположена по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12.

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в декабре 2019 года