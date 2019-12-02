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Общество

Опубликованы графики приема в декабре в общественной приемной «Единой России» в Пскове

Опубликованы графики приема граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в декабре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, депутаты-единороссы различных уровней каждый месяц проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Она расположена по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12. 

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в декабре 2019 года

Юрий Сорокин

3 декабря

10:00-13:00

Виктор Антонов

10 декабря

10:00-13:00

Владимир Яников

11 декабря  

10:00-13:00

Александр Котов

19 декабря

10:00-12:00

Игорь Дитрих

24 декабря

14:00-17:00

Лидия Драгунова

25 декабря

10:00-13:00

 

График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в декабре 2019 года 

Владимир Воробьёв

3 декабря

14:00-17:00

Денис Иванов

5 декабря

14:00-17:00

Сергей Мусиенко

10 декабря

14:00-17:00

Эдуард Белов

11 декабря

14:00-17:00

Валерий Тюменцев

12 декабря

14:00-17:00

Григорий Стороненков

18 декабря

14:00-17:00

Любовь Николаева

19 декабря

14:00-17:00

Галина Невалённая

25 декабря

14:00-17:00

Юридическая клиника работает по вторникам с 15:00-17:00.

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