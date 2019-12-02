Показ фильма «Гив ми либерти» состоится в псковском киноклубе Videodrome

12:42, 02 декабря 2019, ПАИ

18 декабря в медиахолле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome состоится показ картины «Гив ми либерти» русского эмигранта, режиссёра Кирилла Михановского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы показа.

Фильм участвовал в международном кинофестивале «Сандэнс» в программе Next, а также в секции «Двухнедельник режиссеров» на Каннском кинофестивале этого года.

«Гив ми либерти» — это история о трех поколениях русской эмиграции, о мелких аферистах и маргиналах, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки. «Дайте мне свободу» — это и роуд-муви с городскими лабиринтами вместо бесконечных просторов, и комедия, где цветы с одной могилы деловито перекладывают на другую, и роман воспитания, в котором герой сознательно назначает себя сиротой, и хроника протеста, и любовная мелодрама про парня за рулем и девушку в инвалидном кресле. И даже триллер про криминальную аферу: российский актер Максим Стоянов играет авантюриста, который, кажется, хочет украсть наследство покойной старушки», - написал в рецензии на фильм кинокритик Егор Москвитин.

Начало показа в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте, а также в кассе драмтеатра.